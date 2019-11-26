Вместо отопления – помощь психолога: в Светловодске 13 тысяч людей мерзнут в домах (видео)
18:44, 26 ноября 2019Общество
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Спасатели развернули в городе семь пунктов обогрева.
Жителей Светловодска, в домах которых нет тепла, власть зовет посетить психологов
Жителей Светловодска, которые замерзают в собственных домах, власть зовет посетить психологов.
Читайте такжеПолгорода без тепла: в Кропивницком ищут неизвестных копателей, которые повредили трубу (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что из-за отсутствия отопления в городе накануне объявили чрезвычайное положение. Коммунальщики не успевают латать дырявые теплотрассы. Только они ликвидируют одну аварию, возникают новые.
В квартирах мерзнут по меньшей мере 13 тысяч человек. Спасатели развернули в городе семь пунктов обогрева, здесь можно попить чай с печеньем и поесть сала. А еще горожан зовут получить психологическую помощь.
Ранее УНИАН сообщал, что до отопления еще не полностью подключены 4 области и Киев.
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