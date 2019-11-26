Вместо отопления – помощь психолога: в Светловодске 13 тысяч людей мерзнут в домах (видео)

Спасатели развернули в городе семь пунктов обогрева.

Жителей Светловодска, которые замерзают в собственных домах, власть зовет посетить психологов.

Читайте такжеПолгорода без тепла: в Кропивницком ищут неизвестных копателей, которые повредили трубу (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что из-за отсутствия отопления в городе накануне объявили чрезвычайное положение. Коммунальщики не успевают латать дырявые теплотрассы. Только они ликвидируют одну аварию, возникают новые.

В квартирах мерзнут по меньшей мере 13 тысяч человек. Спасатели развернули в городе семь пунктов обогрева, здесь можно попить чай с печеньем и поесть сала. А еще горожан зовут получить психологическую помощь.

Ранее УНИАН сообщал, что до отопления еще не полностью подключены 4 области и Киев.