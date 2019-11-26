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Вместо отопления – помощь психолога: в Светловодске 13 тысяч людей мерзнут в домах (видео)

18:44, 26 ноября 2019
Общество
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Отмечается, что из-за отсутствия отопления в городе накануне объявили чрезвычайное положение. Коммунальщики не успевают латать дырявые теплотрассы. Только они ликвидируют одну аварию, возникают новые.

В квартирах мерзнут по меньшей мере 13 тысяч человек. Спасатели развернули в городе семь пунктов обогрева, здесь можно попить чай с печеньем и поесть сала. А еще горожан зовут получить психологическую помощь.

Ранее УНИАН сообщал, что до отопления еще не полностью подключены 4 области и Киев.

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Теги: #новости Украины#отопление#Кировоградщина