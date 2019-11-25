Жители Светловодска перекрыли дорогу с требованием включить в домах отопление (видео)

В домах 50-тысячного города температура не поднимается выше 12 градусов.

Чрезвычайная ситуация сложилась в Кировоградской области, поскольку жители 50-тысячного Светловодска до сих пор сидят без тепла в домах. Из-за долгов за газ там долго не могли начать отопительный сезон, а когда котельные заработали, начали рваться трубы.

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Температура в квартирах не превышает 12 градусов, детсады не работают, школьники на вынужденных каникулах, поэтому возмущенные люди начали перекрывать дороги, говорится в сюжете ТСН.

Несколько сотен жителей Светловодска остановили движение транспорта по мосту через Днепр и заблокировали прилегающие улицы. Несколько часов люди без остановки ходили пешеходными переходами. Говорят, так быстрее согреваться, чем в холодных помещениях. «Холодно, очень холодно. Я одеваю на себя все, что есть. Видимо градусов десять, пар идет изо рта», - говорит местная жительница.

Полтора месяца горожане греются кто чем может, ведь батареи - ледяные. В квартире Валентины Коровайченко едва 12 градусов. Женщину согревают две куртки, три одеяла и десяток кошек.

Из-за долгов тепловиков за газ отопительный сезон в городе начался неделю назад. И хотя все котельные заработали, но тепло к людям не доходит. «Ситуация критическая, она чрезвычайная. То, что нам докладывали, что все готово, ничего оно не готово и состояние сетей длиной 112 км они просто сгнили», - говорит исполняющий обязанности городского председателя Юрий Сапянов.

Десятки порывов на магистральных трубопроводах, сотни - в домах. Улицы города перекопаны, на помощь местным коммунальщикам приехали бригады из соседних городов.

Руководство теплоснабжающего предприятия призывает горожан потерпеть. Мол максимум через 10 дней все порывы будут ликвидированы. «Прошу набраться немного терпения. Я понимаю, что у всех, у меня лично в доме 9 градусов», - говорит руководитель «Світловодськпобуту» Сергей Московский.

Тепло смогли подать в большинстве школ и детсадов. Однако батареи здесь чуть теплые, поэтому в садиках и дальше работает только дежурная группа, а школы еще минимум неделю будут на каникулах. В облгосадминистрации ситуацию в Светловодске уже признали чрезвычайной.