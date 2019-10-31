Жители Днепра перекрыли дорогу из-за подорожания отопления в два раза

В связи с переключением подачи тепла с Приднепровской ТЭС на газовые котельные тариф для жителей левого берега увеличился почти в два раза.

Сегодня на левом берегу Днепра около 100 человек перекрыли Донецкое шоссе, протестуя против повышения тарифов на централизованное отопление.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил общественный активист Денис Селин.

По его словам, на шоссе образовался большой затор.

«На левом берегу люди ходят по пешеходному переходу без остановки. Людей вывела из себя хитрая схема повышения тарифов на тепло. В прошлом году левый берег платил 800 грн за 1 Гкал, а сейчас предлагают платить 1650 грн, - написал он. - Это связано с тем, что подачу тепла переключили с Приднепровской ТЭС на газовые котельные. При этом, когда на сессии обсуждали такое переключение, Филатов уверял, что повышения не будет», - написал Селин.

По его словам, 28 октября на сайте Днепровского горсовета была опубликована соответствующая петиция жителей, которая по состоянию на утро 31 октября собрала 990 подписей из 1 тыс. необходимых.

В частности, в ней говорится, что 24 июля депутатами Днепровского городского совета с целью совершенствования системы централизованного отопления было принято решение о предоставлении разрешения на передачу с баланса КП «Комэнергосервис» на баланс КП «Теплоэнерго» активов и оборудования для передачи тепла для населения. В результате решения были проведены работы по переподключению сетей отопления от Приднепровской ТЭС к районным газовым котельным.

«Перед самым началом отопительного сезона жители левого берега увидели объявление об увеличении для них тарифа на теплоснабжение почти в два раза, хотя ни слова об изменении схемы централизованного теплоснабжения нет. Никакое общественное обсуждение по этому поводу не проводилось. Требуем от городских властей возобновить поставки тепловой энергии от Приднепровской ТЭС, что приведет к неповышению тарифов на отопление для населения», - говорится в петиции.