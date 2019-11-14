На Киевщине застройщик ЖК "Чайка" шантажирует жильцов отключением тепла

Четыреста семей в новом ЖК в пригороде Киева стали заложниками искусственного «ледникового периода» — даже несмотря на уже уплаченные наперед коммунальные услуги и действующий договор.

На Киевщине жители жилого комплекса «Чайка» по прихоти застройщика страдают от холода. Об этом говорится в расследовании «Стоп коррупции».

По данным издания, еще в прошлом году жители ЖК обратились к правозащитникам с жалобами на обслуживающую компанию, принадлежащую застройщику Алексею Кулагину. Компания завышала коммунальные платежи и занималась непрозрачным ценообразованием тарифов. Недовольные качеством услуг, жильцы создали ОСМД. В ответ Кулагин решил просто лишить людей отопления. Сейчас четыреста семей в новом ЖК в пригороде Киева стали заложниками искусственного «ледникового периода» — даже несмотря на уже уплаченные наперед коммунальные услуги и действующий договор.

Более того, вместо того, чтобы урегулировать конфликт, застройщик Кулагин начал публичную кампанию против ОСМД. Он созвал пресс-конференцию, в ходе которой нецензурно ругался в адрес людей, которые приобрели квартиры в его ЖК. Жителей на пресс-конференцию не пригласили.

Как отмечает член Нацсовета по созданию и обеспечению функционирования ОСМД при Минрегионе Алла Радивиловская, действия управляющего, который избран в 2016 году, очевидно, противоправные: «Создавать ОСМД и предоставлять правлению возможность управлять домом через уставные органы — это непосредственные права жителей. Но господин Кулагин вообще это право считает своим, несмотря на то, что люди купили квартиры».