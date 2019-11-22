Турция возвращает свои паромы в оккупированный Крым, несмотря на санкции

В октябре 2017 года Турция решила прекратить паромное сообщение с оккупированным Крымом после введения странами ЕС санкций против России за аннексию полуострова 2014 года.

Турция возобновила паромное сообщение с аннексированным Россией Крымом.

Суда будут ходить один раз в неделю между черноморскими портами Керчь и Зонгулдак, пишет российское государственное агентство ТАСС.

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Оккупанты планируют использовать сообщение с Турцией для экспортного груза.

В октябре 2017 года Турция решила прекратить паромное сообщение с оккупированным Крымом после введения странами ЕС санкций против России за аннексию полуострова 2014 года.

Как сообщал УНИАН, Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к правительству Российской Федерации о выплате компенсации более 1,24 млрд грн убытков, которые она понесла вследствие временной оккупации территории Автономной Республики Крым.