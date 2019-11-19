Оккупанты планируют снести Храм ПЦУ в Евпатории - Епифаний
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что оккупанты хотят снести храм ПЦУ в оккупированной Евпатории.
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Об этом Епифаний написал на своей странице в Facebook.
По его словам, сейчас в двух точках в оккупированном Россией Крыму нарушается право на свободу совести и религии: в кафедральном соборе святых Владимира и Ольги в Симферополе и храме ПЦУ в Евпатории.
"Призываю украинское Правительство наконец принять решение, которое, к сожалению, так и не было принято в течение предыдущих лет, для решения вопроса собственности на помещение собора и епархиального управления в г. Симферополе. Этот шаг продемонстрирует юридическую и моральную поддержку украинской общине Крыма со стороны нашего государства и даст возможность более эффективно защитить ее права на международном уровне", - написал Епифаний.
Как сообщал УНИАН, предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что за полгода в ПЦУ перешли более полутысячи приходов Московского патриархата, сейчас процесс немного приостановился.