Аннексия Крыма: украинские морпорты будут требовать от РФ более 1,2 миллиарда гривень компенсации

По словам руководителя АМПУ, если в течение полугода Украина не получит ответа, то это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к правительству Российской Федерации о выплате компенсации более 1,24 млрд грн убытков, понесенных вследствие временной оккупации территории Автономной Республики Крым. Об этом сообщила пресс-служба АМПУ.

Отмечается, что государственное имущество было закреплено за филиалами предприятия и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма.

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«Это уже второй путь, который АМПУ использует, чтобы получить компенсацию за убытки, понесенные в Крыму. Ранее госпредприятие предоставляло исчерпывающую информацию о собственных активах на полуострове Министерству юстиции Украины, которое подавало общий иск в Европейский суд по правам человека», - говорится в сообщении.

В этот раз используются положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

«Первый шаг - это направление требований по компенсации убытков непосредственно правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж», - цитирует пресс-служба Вецкаганса.

Отмечается, что соответствующее письменное уведомление правительству РФ Администрация морпортов Украины планирует направить до конца 2019 года в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое действует от 1998 года.

«Интересы АМПУ в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington & Burling LLP, которая имеет опыт защиты интересов субъектов хозяйствования в международных публично-правовых арбитражных институтах», - говорится в сообщении.

В заключение в пресс-службе подчеркнули, что судебные претензии АМПУ относительно временно неподконтрольных активов на территории полуострова никоим образом не означают, что предприятие соглашается с существованием каких-либо правовых оснований для оккупации и аннексии Крыма, который остается территорией Украины.

Справка УНИАН. Администрация морских портов Украины начала работу в июне 2013 года, объединив госпредприятия, которые вошли в новую структуру путем выделения из них стратегических объектов портовой инфраструктуры и другого имущества. На материковой части Украины насчитывается 13 государственных морских портов. В частности, в Одесском регионе работают Одесский, Белгород-Днестровский порты, порт «Черноморск» и порт «Пивденный», в Николаевском регионе расположены Николаевский порт и стивидорная компания "Ольвия". Также Украина имеет свои порты в Азовском регионе – Мариупольский и Бердянский, а на Дунае их всего три – Ренийский, Измаильский и Усть-Дунайский. Порты Херсонского региона – Херсонский и Скадовский.

Порты аннексированного Россией в марте 2014 года Крымского полуострова – Керченский, Севастопольский, Феодосийский, Ялтинский и Евпаторийский.