В «Укроборонпроме» официально подтвердили назначение Найема заместителем гендиректора концерна

В госконцерне уточнили, что ранее Мустафа Найем был привлечен к работе в «Укроборонпроме» в качестве советника генерального директора.

В государственном концерне «Укроборонпром» официально подтвердили назначение бывшего народного депутата Мустафы Найема на должность заместителя гендиректора концерна по связям с органами государственной власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укроборонпрома», Найем был назначен на соответствующую должность еще 11 ноября.

Читайте такжеЗагороднюк заверил, что оборонительный бюджет в следующем году не будет уменьшаться

«С 11 ноября (2019 года) Мустафа Найем занимает должность заместителя генерального директора Государственного концерна «Укроборонпром» по связям с органами государственной власти», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, в концерне уточнили, что ранее Найем был привлечен к работе в «Укроборонпроме» в качестве советника генерального директора.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 ноября, на пресс-конференции Найем заявил, что стал заместителем гендиректора госконцерна «Укроборонпром».