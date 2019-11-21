Убийство ветерана АТО в Киеве: подозреваемым грозит пожизненное

Нападение на Игоря Панова переквалифицировали на умышленное убийство.

Двум подозреваемым по делу о нападении на семейную пару, в результате которого умер муж - ветеран АТО Игорь Панов, изменили подозрение на умышленное убийство.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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Как сообщается, ранее действия подозреваемых были квалифицированы как покушение на умышленное убийство двух лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 15 п.п.1,12 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В связи с тем, что один из пострадавших (Игорь Панов) 20 ноября 2019 года умер в больнице от полученных телесных повреждений, находящихся в причинно-следственной связи с наступлением смерти, действия подозреваемых дополнительно квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (п.12 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

В четверг, 21 ноября 2019 года, подозреваемым в присутствии защитников сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения в совершении преступлений, предусмотренных п. 12. ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п.п. 1,12, ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Сейчас оба подозреваемых по решению суда находятся под стражей без права на залог.

Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.