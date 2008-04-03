Цены на сахар в Украине стабилизировались. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель правления Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» Николай ЯРЧУК.

«Цены в опте снизились до 3 тыс. грн./тонну. Торговля сейчас не берет уже сахар. Это еще раз говорит о том, что сахара в Украине достаточно», - сказал Н.ЯРЧУК.

«Если не будут расшатывать ситуацию, цена на сахар останется стабильной и зафиксируется на уровне 3-3,2 тыс. грн./тонну», - добавил он.

Напомним, в конце марте в Украине резко выросли цены на сахар. Производители и профильная ассоциация считают, что этот скачок цен был необоснованным. Правительство приняло решение о проведении интервенций на рынке сахара.

Кроме того, 31 марта Кабинет Министров Украины и производители сахара подписали Меморандум о согласовании действий, в котором производители сахара взяли на себя обязательство обеспечивать реализацию свекловичного сахара собственного производства до 1 сентября 2008 г. по оптово-отпускной цене на уровне не выше 3 200 грн./тонну (с НДС) для розничной торговли.