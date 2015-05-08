В Станице Луганской отремонтировали перебитый боевиками газопровод - Москаль
14:44, 08 мая 2015Общество
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Перебитый боевиками газопровод в Станице Луганской отремонтирован, идет поэтапное восстановление газоснабжения.
Идет поэтапное возобновление газоснабжения в населенные пункты района / joinfo.ua
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.
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«Ремонтные бригады сумели оперативно устранить повреждения магистрального газопровода в Станице Луганской, сейчас идет поэтапное возобновление газоснабжения в населенные пункты района», - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в ночь на 8 мая боевики обстреляли Станицу Луганскую из гранатометов и минометов и перебили газопровод. Без газа оставались районный центр и 13 других населенных пунктов (всего более 13,5 тыс. абонентов).
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