В Станице Луганской отремонтировали перебитый боевиками газопровод - Москаль

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

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«Ремонтные бригады сумели оперативно устранить повреждения магистрального газопровода в Станице Луганской, сейчас идет поэтапное возобновление газоснабжения в населенные пункты района», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в ночь на 8 мая боевики обстреляли Станицу Луганскую из гранатометов и минометов и перебили газопровод. Без газа оставались районный центр и 13 других населенных пунктов (всего более 13,5 тыс. абонентов).