Взрывы на военном складе Харьковщины: в Генштабе назвали причину

Пятеро военных до сих пор находятся в больнице с травмами различных степеней тяжести.

Причиной взрывов на военном арсенале в Харьковской области, в результате которых погибло 2 саперов, стал взрыв твердотопливного двигателя ракеты 3М9 зенитно-ракетного комплекса «Куб».

Об этом говорится в уточненной информации Генштаба ВСУ 16 ноября.

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Отмечается, что во время взрыва двигателя начали взрываться другие боеприпасы, которые отложили для дальнейшего уничтожения.

Пятеро военных до сих пор находятся в больнице с различными степенями тяжести: один – в тяжелом состоянии, один получил травмы средней степени тяжести, трое – легкого.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября в районе военного склада в Балаклее Харьковской области прогремело около 20 взрывов. В Генштабе ВСУ пояснили, что на указанной местности работали саперы, подрывавшие нетранспортабельные боеприпасы.

В сообщении говорилось также о том, что ситуация контролируется и не угрожает жизни местных жителей.

Однако позже стало известно, что в результате взрывов двое военных погибли, еще пятеро получили ранения. Следователи ГБР квалифицировали произошедшее как небрежное отношение военного служебного лица к службе, что повлекло существенный вред, совершенное в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса).