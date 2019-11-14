На житомирской многоэтажке появился мурал, на который потратили более 100 литров краски (фото)

В Житомире четверо художников создали наибольшую стенопись с пейзажем.

На одном из домов Житомира в жилом комплексе «Фаворит» появился мурал, на который художники потратили более 100 литров краски.

Как передает корреспондент УНИАН, мурал создали житомирские художники Анастасия Сладковская, Владислав Герасимчук, Мария Атаманенко и Никита Асауляк.

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На днях они завершили работу над муралом.

Над ним художники работали более года высоко над землей в специальной люльке, потратив 100 литров краски и множество других материалов.