Черновецкий требует внеочередного заседания Кабмина

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ требует проведения уже на этой неделе внеочередного заседания Кабинета министров для рассмотрения вопроса блокирования Главным управлением Государственного казначейства Украины в г. Киеве перечисления средств из столичного бюджета Киевской городской дирекции УГППС «Укрпочта» для выплаты ежемесячной адресной материальной помощи малообеспеченным слоям населения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом идет речь в открытом письме Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

Он напоминает, что 2 апреля Главное управление госказначейства в Киеве блокировало перечисление этих средств, в результате чего «более 600 тысяч киевлян – пенсионеров, инвалидов, одиноких матерей, чьи доходы и без того невысокие, – остались без той материальной поддержки, которая им очень необходима в наше непростое время».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отмечает, что «киевская власть всегда была последовательна в обеспечении социальной защиты населения. Мы постоянно работали над увеличением бюджета Киева. И мы добились его роста в 5 раз за последние 2 года. Это дало возможность увеличить материальную помощь, сделать ее ежемесячной, а не разовой, как это было при прежней власти. С этой целью в 2008 году для вышеупомянутой категории киевлян выделено около 1 млрд. грн. Все выплаты малообеспеченным осуществлялись строго на основании законов и решений, принятых органами местного самоуправления».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что «действия Главного управления Государственного казначейства Украины в г. Киеве по блокированию социальных платежей противоречат законодательству и приведут к нагнетанию социальной напряженности и дестабилизации ситуации в столице Украины накануне внеочередных выборов».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ требует провести внеочередное заседание правительства. «Свое слово по вышеупомянутой проблеме обязана сказать Верховная Рада Украины. Иначе ситуация может выйти из-под контроля, и под стенами госказначейства и Кабинета министров, в подчинении которого оно находится, будут стоять пикеты из сотен тысяч киевлян, для которых эти средства были единственной реальной помощью во время разгула инфляции и роста цен. И тогда страна получит второй майдан, только уже не политический, а социальный», подчеркивается в письме мэра Киева.

Он также сообщил, что сегодня было направлено письмо прокурору г. Киева Евгению БЛАЖИВСКОМУ относительно возбуждения уголовного дела о превышении полномочий и злоупотреблении служебным положением должностными лицами Главного управления Государственного казначейства Украины в г. Киеве при осуществлении социальных выплат малообеспеченным слоям населения г. Киева.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ 2 апреля заявила, что Государственное казначейство по поручению премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО запретило перечислять средства Киевской городской дирекции УГППС «Укрпочта», в связи с чем около 600 тыс. получателей разных видов помощи (пенсионеры, инвалиды, одинокие матери) не могут получить ежемесячную одноразовую адресную материальную помощь, которая должна выплачиваться со 2 апреля.

В свою очередь, Блок Юлии Тимошенко отрицает эти обвинения КГГА.