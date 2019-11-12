Автовокзал, ЦНАП и здания отдыха: в мининфраструктуры рассказали о реконструкции на КПВВ в Крыму (фото)

Отмечается, что начали в начале октября, а уже 15 ноября будут сданы объекты.

На админграницах с Крымом идет реконструкция контрольных пунктов въезда-выезда

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в Facebook.

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"Хронология строительства КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Начали в начале октября, а уже 15 ноября будут сданы объекты. По состоянию на вчера (11 ноября. - Ред.) готовность режимной зоны на КПВВ "Каланчак" - 97%, на КПВВ "Чонгар" - 95%", - отметил министр.

По словам Криклия, в сервисной зоне смонтированы металлоконструкции зданий автовокзала, центра предоставления административных услуг (ЦНАП) и здания для отдыха водителей.

Также обустроены сети наружного водоснабжения и водоотведения, ведутся отделочные работы, началась меблировка помещений и работы по благоустройству территории.

Как сообщал УНИАН, ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что на КПВВ «Каланчак» с 8.00 7 ноября до 15 ноября в связи со строительными работами не будет осуществляться пропуск граждан. Пропускные функции в контрольных пунктах «Чаплинка» и «Чонгар» будут осуществляться в штатном режиме.