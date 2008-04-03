На выходные синоптики обещают дождь, в Карпатах - с мокрым снегом

На выходные в Украине ожидается облачная погода с осадками в виде дождя, в Карпатах - с мокрым снегом.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, 4 апреля временами дожди, ночью и утром в южной части и западных областях местами туман. Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14°, на востоке до 16°. В Карпатах дождь с мокрым снегом; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

5-6 апреля облачно с прояснениями, дожди. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°, в восточной половине до 16°. В Карпатах временами дождь с мокрым снегом; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

7-8 апреля небольшие, местами умеренные дожди (в Карпатах, а 8 апреля и в областях Прикарпатья кое-где с мокрым снегом), в отдельных районах грозы; лишь в южной части, а 8 апреля и в восточных областях преимущественно без осадков.

Температура ночью 3-9° тепла, днем 11-17°, в южной части до 19°, 8 апреля в западных областях ночью 0-6° тепла, днем (и в северных областях) 8-14° тепла; в Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

Завтра в Киеве синоптики также прогнозируют дождь, днем небольшой. Температура ночью 6-8° тепла, днем 9-11°.

5-6 апреля - облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь (ночью 5 апреля умеренный). 6 апреля ночью и утром местами туман. Температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°.

Ночью 7 апреля и днем 8 апреля в столице небольшой дождь, в остальное время без существенных осадков. Температура ночью 3-8° тепла; днем 7 апреля 11-16°, 8 апреля 9-14°.