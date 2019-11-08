Без еды и в холоде: под Кропивницким мать бросила восьмерых детей на две недели (видео)

В семье 12 детей, 10 из них несовершеннолетние.

В селе Осыкуватое Кировоградской области 8 детей жили без еды в неотапливаемом доме почти две с половиной недели.

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37-летняя мать не заботится о них. Отец семьи находится уже пять лет в местах лишения свободы. Об этом говорится в сюжете UA:Кропивницький.

Соседи семьи рассказали, что детьми никто не занимается, они предоставлены сами себе. В школу они ходят редко.

Диpектоp школы Ольга Буpяк обратилась в полицию из-за того, что семеpо детей с этой семьи две недели не ходили в школу, а их мать не отвечала на звонки.

Сейчас детей забрали из дома, они были грязные и голодные. Самому младшему ребенку 1 год.

Ранее мальчик из Кропивницкого собрал в соцсети миллион лайков, чтобы родители купили собаку.