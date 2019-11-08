Экс-министр образования Гриневич устроилась на новую работу (фото)

Бывшая министр стала проректором по научно-педагогической и международной деятельности университета.

Бывшая министр образования и науки Украины Лилия Гриневич получила должность в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Об этом сама Гриневич написала на своей странице в Facebook.

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"С ноября 2014 года в моем шкафу хранилась мантия почетного профессора Киевского университета. Бориса Гринченко. К тому времени имела радость здесь читать лекции и проводить встречи со студентами и слушателями, в конце концов, быть причастной к созданию этого университета. И вот спустя пять лет с ноября 2019-го начинаю свою работу на должности проректора по научно-педагогической и международной деятельности, за что благодарна ректору Виктору Огневьюку и академическому сообществу университета. Буду иметь возможность «на собственной шкуре» почувствовать политику МОН в высшем образовании. Верю в потенциал украинского высшего образования и возможности инструментов интеграции в международное образовательное пространство", - написала Гриневич.

Отметим, что накануне на странице вуза в Facebook сообщили о назначении Гриневич на эту должность. Экс-министр приказом № 2035-к/тр от 5 ноября нынешнего года назначена на должность проректора по научно-педагогической и международной деятельности университета.

Напомним, Лилия Гриневич возглавляла министерство образования и науки с апреля 2016 года по август 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 29 августа состоялось первое заседание новоизбранной Верховной Рады. Парламент, в частности, назначил новый состав правительства, в который вошли глава и 17 министров. За кандидатуры на должности руководителей министерств проголосовали 281 народный депутат. Правительство возглавил Алексей Гончарук. МОН - возглавила Анна Новосад.

В свою очередь Алексей Гончарук оценил реформы уже экс-главы Минздрава Ульяны Супрун и бывшего министра образования и науки Лилии Гриневич, но проверит их воплощение. По словам руководителя правительства, реформы бывших министров - правильные.