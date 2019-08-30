Гриневич официально представила коллективу Минобразования свою преемницу

Гриневич передала новоназначенному министру переходные книги ведомства.

Бывший министр образования и науки Лилия Гриневич официально представила своего преемника Анну Новосад коллективу Министерства образования и науки.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

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Гриневич передала новоназначенному министру две переходные книги с описанием реформ, которые осуществляло МОН в течение 2016-2019 годов.

Так, первая книга посвящена реформе Новой украинской школы (НУШ). В нее вошли результаты первых двух лет внедрения НУШ, впечатление родителей и учителей от учебного процесса детей. Вторая книга содержит подробную информацию о наработке МОН в сфере инклюзивного, дошкольного, профессионального и высшего образования, науки и инноваций, о сотрудничестве с международными партнерами и тому подобное. Как отмечается, переходные книги должны помочь новой команде адаптироваться в ведомстве.

*** Новосад родилась 28 июля 1990 года. В 2007 году закончила Украинский гуманитарный лицей при КНУ им. Тараса Шевченко. Степень бакалавра по политологии получила в 2011-м в Национальном университете «Киево-Могилянская академия».

В 2013 году получила степень магистра европейских студий в Университете Маастрихта, Нидерланды. Стипендиат Фонда открытого общества.

В течение 2012-2013 гг. стажировалась в аналитических центрах Испании и Чехии. Участник украинско-канадской парламентской программы.

В 2014-2019 гг. работала в Министерстве образования и науки Украины. С марта по ноябрь 2014 года занимал должность советника министра образования и науки. После чего в декабре 2017 года возглавляла управление международного сотрудничества и европейской интеграции МОН.

С декабря 2017 года по август 2019 года была генеральным директором Директората стратегического планирования и европейской интеграции МОН.

В июле 2019 года была избрана народным депутатом Верховной Рады. 29 августа была назначена министром образования и науки Украины.

Свободно владеет английским и немецким языками.