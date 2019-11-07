По стопам Чауса: в Сумах судья пытался спрятать взятку в банке из-под горошка (фото)

Судья требовал взятку у гражданина за решение о непривлечении его к административной ответственности.

Детективы НАБУ разоблачили «на горячем» судью Заречного районного суда города Сумы, который пытался спрятать в банке взятку в 2 тысячи долларов США.

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Как сообщает пресс-служба НАБУ, судья требовал взятку у гражданина за вынесение решения о непривлечении его к административной ответственности.

Правоохранители ведут следственные действия, решается вопрос об уведомлении лица о подозрении.

Как сообщал УНИАН, 9 августа 2016 года детективы НАБУ разоблачили столичного судью Николая Чауса при получении взятки в 150 тыс. долл. (более 3,7 млн грн) за вынесение приговора в пользу подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

Чаус скрылся от правоохранителей за границей, недавно его заметили в Молдове.