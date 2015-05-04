Сегодня эвакуации граждан Украины из Непала не будет

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Зорян Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина". "Сегодня, к сожалению, не начнется эвакуация (граждан Украины из Непала). Этот вопрос связан с неготовностью нашего борта", - сказал он и добавил: "Есть серьезные проблемы с ремонтом самолета. Двигатель был запущен, но они не имели возможности отбуксировать его на прогонку. Поэтому сегодня, я думаю, к сожалению, не удастся".

Читайте такжеСамолет для эвакуации украинцев так и не вылетел из Индии в Непал из-за неисправной детали - СМИОн заверил, что в ближайшее время будет решен вопрос эвакуации граждан.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинский Ил-76 не вылетел из Дели в Катманду для эвакуации украинцев, поскольку запчасти, которые передали из Украины, не подошли для самолета. Позже в Минобороны Украины сообщили, что в аэропорту Дели завершается подготовка Ил-76 к эвакуации. По данным МИДа, в списках на возвращение в Украину из Непала в настоящее время находятся около 70 человек.