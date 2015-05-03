Эвакуация украинцев из Непала должна состояться этой ночью - Минобороны

Эвакуация украинцев из Непала должна состояться этой ночью. Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, военно-транспортный самолет Минобороны Ил-76, который находится в аэропорту Дели, полностью восстановлен и готов сегодня к вылету в Катманду для эвакуации украинских граждан из зоны стихийного бедствия и последующего перелета в Украину.

Вместе с тем отмечается, что аэропорт в столице Непала перегружен и установил ограничения для перелета воздушных судов.

По предварительным договоренностям, для перелета украинского самолета выделено время с 1.00 до 4.00 часов утра 4 мая 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля. Затем произошла серия афтершоков, магнитуда самого мощного из которых была 6,7.

По последним данным, количество жертв землетрясения составляет более 7 тыс. лиц, потерпевших – более 14,3 тыс.

По данным МИД, общее количество граждан Украины, которые на момент землетрясения могли находиться в Непале, составляет 210 человек. В списки лиц, которые желают эвакуироваться, внесено около 100 украинцев.

Для эвакуации украинцев вылетел самолета Ил-76 Минобороны.

Сегодня СМИ сообщали, что самолет не сможет вылететь из Дели в столицу Непала Катманду, чтобы эвакуировать украинских граждан из-за сломанного насоса турбины.