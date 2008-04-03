Нафтогаз подозревает Газпром в поддержке саботажа

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК и ядерной безопасности Николай Мартыненко обвинил правительство в накоплении долга за газ объемом два миллиарда долларов и заявил, что этот долг неуклонно растет. Правительство опровергло эти упреки.

У «Нафтогаза Украины» есть деньги, но он не может их заплатить за газ потому, что, пытаясь избежать вытеснения из рынка, посредники не подают финансовых документов, сообщил в интервью «Немецкой волне» главный советник председателя «Нафтогаза Украины» Иван Дияк. Он обвинил Москву в скрытой поддержке этого саботажа: «НАК «Нафтогаз Украины» не должен России. Он должен за два месяца «Укргазэнерго», а дальше Газпрому должна платить «Росукрэнерго». Но «Газпром» всегда выдвигает претензии НАК «Нафтогаз Украины». Правительство и президент должны прийти к общему мнению относительно газовой политики, отмечают эксперты Киевского международного энергетического клуба. По их словам, отсутствие единства внутри государства ослабляет позиции Украины на переговорах с Москвой и вызывает обеспокоенность европейских партнеров.