87 пленников Кремля – 87 капканов: в Киеве состоялась акция "Узники Кремля" (фоторепортаж, видео)

Акция направлена на поддержку удерживаемых в России украинских политзаключенных.

На Софийской площади в Киеве собрались участники акции "Узники Кремля", направленной в поддержку украинских политзаключенных в России.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Так, на Софийской площади разложили почти 90 капканов, сделанных специально у кузнецов, на каждом из которых на русском написано «Сделано в Кремле».

На почти всех капканах есть какие-то элементы одежды или обуви – это означает, что в капкане Кремля находятся люди. Там же стоит стенд, на котором указано, что по состоянию на теперь в Кремле удерживаются 87 политических заключенных – большинство из которых крымские татары.

Кроме того, в акции примут участие родственники пленных и правозащитники, чтобы рассказать, что сейчас с украинскими политзаключенными, и какую поддержку им могут оказать обычные граждане.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что процесс очередного обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной находится на решающей стадии, планируется обменять три группы людей.