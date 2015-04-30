В СБУ не исключают провокаций во Львове во время массовых мероприятий на "майские"

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ во Львовской области.

„В это время нужно проявлять максимальную бдительность в повседневной жизни и сохранять морально-психологическую выдержку. Не поддаваться на провокационные призывы сомнительных политиков и псевдопатриотов, которые прикрываясь национально-патриотическими идеями стремятся дестабилизировать ситуацию и создать информационный плацдарм для спецслужб России”, - отмечается в пресс-службе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, 1-3 мая в городе будет проходить большое количество массовых и развлекательных мероприятий по случаю Дня города, которому в этом году исполняется 759 лет.

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В настоящее время информацией о проведении в городе массовых мероприятий 1 и 9 мая представителями политических сил – во львовской мэрии не владеют.

Как сообщил УНИАН председатель Львовской областной организации Антифашистского комитета Украины Александр Калинюк, 1 мая львовские ветераны и антифашисты во Львове не будут проводить митинг. Они ограничатся возложением цветов к Монументу славы воинам-освободителям на улице Стрыйской, где в предыдущие годы 1 мая проходили митинги левых сил и ветеранских организаций.