Савченко перевели из больницы обратно в СИЗО

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний.

"Савченко переведена из гражданской больницы обратно в СИЗО, так как здоровье позволяет содержать ее в изоляторе", - говорится в сообщении.

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Напомним, 28 апреля Савченко перевели из СИЗО в городскую клиническую больницу №20.

Адвокаты Савченко заявили, что будут настаивать на ее возвращении в СИЗО из московской больницы, где условия содержания гораздо хуже.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. По данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии "Батькивщина". Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В декабре Савченко объявила голодовку.