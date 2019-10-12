В Одессе выпустили из СИЗО предполагаемых организаторов взрывов на железной дороге в 2014-2015 годах

По данным общественного деятеля Вадима Лабаса, эта же группа принимала активное участие в попытке захвата Одесской облгосадминистрации в марте 2014 года и в попытке захвата Одессы 2 мая 2014 года.

В Одессе суд отпустил из СИЗО группу подозреваемых в организации ряда взрывов на железной дороге в 2014-2015 годах.

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Об этом в Facebook сообщил известный общественный деятель Вадим Лабас.

По его данным, 11 октября из СИЗО отпустили под домашний арест с ношением браслетов группу террористов, которые организовали несколько десятков взрывов в 2014-2015 годах.

Он отмечает, что эта же группа принимала активное участие в попытке захвата Одесской ОГА 3 марта 2014 года и попытке захвата Одессы 2 мая 2014 года.

"Арестовали ее перед, опять же, попыткой подрыва Варваровского моста в Николаеве. Хочется быть оптимистом, и думать, что их готовят на обмен. И если верить в эту версию, то обмен будет масштабным. Все они имеют гражданство Украины. Все они находились где-то в конце российского списка на обмен", - написал Лабас.

По его мнению, Россию данная группа фигурантов не интересует, "за них ходатайствовали сепаратисты, которые успели уехать в Россию после Революции достоинства".

"А если ничего подобного (обмена - УНИАН) не произойдет в течение 2-3 недель, то в Одессе следует готовиться к очень тяжелой зиме. И, с такими подходами, удержать город будет практически нереально", - считает общественный деятель.

Как стало известно УНИАН, вчера Киевский райсуд Одессы изменил меру пресечения шести фигурантам, которых обвиняют в диверсионно-террористической деятельности в интересах РФ. Теракты и диверсии происходили на территории Одесской и Николаевской областей. Согласно решению суда, обвиняемых отпустили из СИЗО под домашние аресты.

Задержаны подозреваемые были в 2015 году. Во время следственных действий у фигурантов изъяли большое количество оружия и боеприпасов. Тогда СБУ сообщила о задержании около 10 подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, в Одессе в 2014-2015 годах было совершено несколько терактов и диверсий, в том числе и на железной дороге. В частности, в декабре 2015 года в районе станции "Застава-1" взорвали железнодорожный путь во время прохождения поезда.

Также заложили взрывчатку и произошел взрыв на 1310-м километре перегона станция Одесса-Пересыпь – станция Одесса - Застава-2.

Кроме того, злоумышленники привели в действие взрывное устройство возле здания управления СБУ в Одесской области, что привело к повреждению здания и расположенных вблизи более 20 жилых домов, а также магазинов, офисов и тому подобное.

Был еще ряд взрывов, которые квалифицировали как теракты.

Ответственность за происходящее взяло на себя некое "Одесское подполье".