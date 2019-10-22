В Минобразования объяснили, как будет происходить украинизация русскоязычных школ

В Украине осталось 194 школы с русским языком преподавания.

В Украине с начала 2020-го учебного года все средние школы, включая частные учреждения, должны перейти на украинский язык преподавания.

Об этом в ответ на запрос theБабеля сообщили в пресс-службе МОН.

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По данным министерства, с 2014 года школ с русским языком преподавания в Украине стало втрое меньше. В частности, в 2014-2015 годы их было 621, а в 2018-2019-х осталось 194 (из них частных - 43). Больше всего таких школ остается в Харьковской (66), Запорожской (35), Одесской (34) и Днепропетровской областях (31), в Киеве работают четыре русскоязычные школы.

Как отмечается, переход начнется в сентябре 2020 года и должен завершиться к 2023-му. На тот момент школы должны быть обеспечены учебниками на украинском языке по всем предметам, картами и таблицами для классов. Сейчас в областных резервных фондах есть большинство необходимых учебников для 5-11 классов, больше всего не хватает книг для 6-х и частично 7-х классов. В этом году в школы с русским языком преподавания уже привезли новые учебники на украинском языке по информатике (5 и 6 классы), по истории (6 класс) и по всем предметам для 11-х классов.

Кроме этого, в течение последних лет уже напечатали почти 84 тысячи украинско-российских и российско-украинских терминологических словарей. Всего на перевод школ из бюджета выделили около 300 миллионов гривен. В 2020 году МОН рассчитывает получить на печать учебников более 406 881,5 тыс. гривен.

В свою очередь преподаватели смогут пройти курс обучения украинскому языку, а для учителей естественно-математических дисциплин обещают подготовить методически-толковый словарь.

Одновременно в МОН отметили, что в случае принятия Верховной Радой законопроекта "О полном общем среднем образовании", который позволяет преподавание на любом другом языке в частных школах, дети смогут учиться не на украинском языке. В противном случае оставить родной язык преподавания могут лишь детям в отдельных классах дошкольного и начального образования, если они являются представителями коренного народа или национального меньшинства. С пятого класса обучение будет только на украинском языке, но дети с родным русским смогут изучать его как отдельную дисциплину.

Напомним, 16 июля этого года начал действовать закон, который определяет украинский единственным государственным языком в Украине.

Ранее в интервью УНИАН министр образования Анна Новосад отметила, что собирается продолжить реформу системы образования, начатую предшественниками, а в ее приоритетах – дошкольное обучение и профобразование.