В Украине могут вернуть призыв в армию с 18 лет

Соответствующая инициатива недавно была озвучена в Офисе президента в ходе рабочего совещания, и ее поддержал Генеральный штаб ВСУ.

Управление персонала штаба Командования Сухопутных войск инициирует возвращение призыва на срочную службу с 18 лет.

Об этом на брифинге Армия Inform рассказал начальник отделения комплектования управления персонала штаба командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко.

По словам офицера, в вопросах призыва в ряды ВСУ существуют определенные различия между законом «О воинской обязанности и военной службе» и президентским указом о призыве. В законодательном документе говорится, что призыву на срочную службу подлежат граждане, которым исполнилось 18 лет и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста». А согласно последним президентским указам, призывали граждан с 20 лет.

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«Такое расхождение негативно влияет на призывную кампанию. Молодой человек, обычно, после окончания школы или колледжа пытается устроиться в жизни - кто-то начинает работать, кто-то заводит семью. И в дальнейшем парень рассматривает службу в армии как нежелательную», - рассказал офицер

Отмечается, что соответствующая инициатива недавно была озвучена в Офисе президента в ходе рабочего совещания, и ее поддержал Генеральный штаб ВСУ.

Также был поднят вопрос увеличения суммы штрафов относительно неявки по повестке и других законодательных инициатив по повышению ответственности призывников за нарушение правил воинского учета.

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«Для призывника сегодня не является проблемой заплатить штраф в 255 гривен и продолжать игнорировать повестки. За уклонение от военной службы у нас наказания не «лишение свободы», а лишь «ограничение». Самый строгий наш суд в лучшем случае может вынести приговор в виде условного наказания. Поэтому отдельным призывникам выгоднее даже быть условно осужденными, чем служить в армии», - считает Качаненко.

Как сообщал УНИАН, в Украине 1 октября начался осенний призыв на срочную военную службу.

Призывной возраст в Украине установлен на уровне 20-27 лет.

Срок службы составляет 18 месяцев, но для тех, кто имеет высшее образование (степень магистра или специалиста), - 12 месяцев.

Военнослужащие срочной службы для выполнения боевых задач в зоне проведения операции Объединенных сил не привлекаются.