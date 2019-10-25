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В Тернополе поджигателей сухой листвы ищут дроном: выписан первый штраф

16:33, 25 октября 2019
Общество
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Масштабные рейды планируется провести в эти выходные / фото УНИАН

В Тернополе муниципальная полиция начала использовать квадрокоптер для выявления и привлечения к ответственности лиц, сжигающих сухую листву.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольского городского совета, во время пробного рейда уже были зафиксированы правонарушения и составлен первый протокол.

Масштабные рейды планируется провести в эти выходные.

«С помощью квадрокоптера мы можем проверить, есть ли на выбранной территории факты сжигания сухой листвы и другой растительности, или их нет. Выбрав несколько локаций, мы теперь можем одновременно выявить большое количество административных правонарушений, зафиксировать их, после чего уже будем привлекать виновных к ответственности», - отметил начальник управления муниципальной инспекции Игорь Максимив.

В управлении муниципальной инспекции напомнили, что сжигание сухой растительности не только вредно и опасно, но и запрещено законодательством Украины, за указанное правонарушение предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 170 до 340 грн, для должностных лиц – от 850 до 1190 грн.

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Теги: #дрон#штраф#сжигание листьевПогода в Тернополе