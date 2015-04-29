Большинство жителей Северодонецка и Старобельска видят свое будущее в составе Украины - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции результаты опроса жителей Северодонецка и Старобельска, проведенного фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с компанией Ukrainian Sociology Service.

«Будущее Донбасса жители обоих опрошенных нами городов видят исключительно в Украине. Это относится и к Северодонецку, большинство населения которого (64%) видят Донбасс исключительно в Украине, это также касается и Старобельска, 67% населения которого видят Донбасс в составе Украины», - сказала политический аналитик фонда «демократические инициативы» Мария Золкина.

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Вместе с тем общественное мнение жителей двух городов расходится в вопросе формата пребывания Донбасса в составе Украины.

Так, в Северодонецке из указанных 64% большинство (53%) считает, что Донбасс должен, будучи частью Украины, получить больше независимости от Киева. А в Старобельске с 67% тех респондентов, которые видят будущее Донбасса в составе Украины, наоборот, основная часть (50%) считают, что должен быть сохранен статус-кво и Донбасс имеет на прежних условиях оставаться частью Украинского государства.

Идею независимости самопровозглашенных образований «ДНР» и «ЛНР» как вариант политического будущего Донбасса поддерживают менее 1% жителей в обоих городах.

Кроме того, присоединение Донбасса к РФ выбирают лишь 2% населения Старобельска и 5% - Северодонецка.

Национальная самоидентификация превалирует в обоих городах. Так, в Северодонецке ощущают себя в первую очередь гражданами Украины 54% жителей города, в Старобельске - 57,5%. В Северодонецке на втором месте - региональная идентичность (18%), в Старобельске - локальная: 16% считают себя прежде всего жителями своего города.

Большинство населения и в Северодонецке, и в Старобельске (61%) считают, что украинские военные должны и дальше находиться в их городах.

Главными виновниками того, что происходит на Донбассе, в Старобельске считают нынешнее руководство Украины (58%), прежний режим Виктора Януковича и его окружения (49%), а также Российскую Федерацию (41%).

В Северодонецке ситуация несколько отличается. Так, виновными в том, что происходит считают, прежде всего, Россию (39%) и предыдущую власть Януковича (38%). Кроме того, в тройку виновных, по мнению сєверодончан, входят украинские олигархи (26%), региональная политическая элита Донбасса (24%) и Майдан (24%). Нынешнее руководство Украины в Северодонецке обвиняют в событиях на Донбассе 16%.

Ответственными за восстановление Донбасса жители Старобельска считают центральную власть - президента и правительство (70%). В Северодонецке большинство населения (70%) не может дать четкого ответа на этот вопрос, а среди конкретных вариантов больше всего опрошенных (19%) называют олигархов как тех, кто должен нести ответственность за восстановление региона.

В первую тройку важнейших потребностей жителей Северодонецка входят медикаменты и лекарства (17%), медицинское обслуживание (15%), нормализация работы государственных служб (14%). В Старобельске 17,5% жителей больше всего нуждаются в работе, стабильном железнодорожном, автобусном сообщении (12%), а также медицинском обслуживании (12%).

В целом в рамках исследования в марте-апреле 2015 года было опрошено 995 респондентов (496 - в Северодонецке, 499 - в Старобельске). Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 5% по каждому из городов.