Более 42% украинцев считают, что Запад должен предоставить Украине летальное оружие - опрос
В то же время треть респондентов считают, что предоставление такого оружия осложнит мирное разрешение конфликта.
Относительное большинство опрошенных украинцев (42,4%) убеждены в необходимости предоставления Украине летального оружия западными государствами.
Об этом свидетельствуют результаты исследования по оценке гражданами ситуации на Донбассе, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
В то же время треть респондентов (34,6%) считают, что предоставление такого оружия осложнит мирное разрешение конфликта.
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11,2% опрошенных считают, что предоставление такого оружия принципиально не изменит ситуацию, а 11,7% - затруднились с ответом.
Отмечается, что отношение к этому вопросу имеет выразительное региональное отличие. Поддерживают предоставление летального оружия Украина абсолютное большинство опрошенных в Западном (66,8%) и Центральном (51,2%) регионах. Считают, что предоставление такого оружия осложнит мирное разрешение конфликта относительное большинство респондентов в Южном (42,3%) и Восточном (49,5%) регионах, а также абсолютное большинство опрошенных на Донбассе (61,2%).
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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 12 марта 2015 года. Было опрошено 2009 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Исследование проведено при поддержке правительства Швеции.