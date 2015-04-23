За введение визового режима с Россией выступает почти каждый второй украинец

Об этом говорится в результатах исследования, проведенного с 6 по 12 марта социологической службой Центра Разумкова. Так, согласно данным опроса, за визовый режим с Россией выступают 46,7% респондентов.

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В то же время 40,6% не поддерживают введение такого режима, а 12,7% - не смогли определиться с ответом по вопросу.

Кроме того, как свидетельствует опрос, 43,3% респондентов поддерживают выход Украины из СНГ. 33,8% - не поддерживают, а 22,9% - не определились с ответом.

В то же время опрос показал, что растет число украинцев, которые поддерживают вступление страны в НАТО. В частности, если в августе 2011 года, в случае проведения референдума о вступлении Украины в НАТО, за вступление проголосовали бы 17,9%, а против - 59,6%, в апреле 2014 года - соответственно 36,7% и 41,6%, то в марте 2015 года - соответственно 43,3% и 31,6%.

Особо респондентов просили выразить свое отношение к перечню государств и организаций. Согласно полученным данным, большинство граждан Украины выражают положительное отношение к Евросоюзу (58,7%) и США (53,5%). К НАТО положительное отношение высказывается чаще, чем негативное (соответственно 44,7% и 39,2%), так же как и к Международному валютному фонду (соответственно 44,8% и 34,9%). Большинство респондентов выражают отрицательное отношение к России (67,3%) и Таможенному союзу (60,8%).

Отмечается, что отношение к России и к Таможенному союзу является преимущественно отрицательным во всех регионах Украины.

Исследование показало, что по сравнению с апрелем 2014 года выросла доля респондентов, которые негативно относятся к президенту России - с 70,8% до 75,5%, к правительству России - с 67,6% до 71,6%, к Госдуме России - с 66,6% до 70,1%. Доля тех, кто негативно относится к гражданам России, выросла за этот же период с 16,6% до 25,9%. Выросла также доля тех, кто относится к гражданам России нейтрально - с 32,5% до 37,1% и заметно снизилась доля граждан Украины, которые положительно относятся к гражданам России - с 44,9% до 28,9%.

В ходе исследования было опрошено 2009 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.