ГПУ создала реестр преступлений во время Революции достоинства

Об этом сообщил генеральный прокурор Виктор Шокин. "Мы сами не ожидали, что это будет такая тяжелая и длительная работа. Уверен, что этот реестр поможет нам и другие уголовные производства расследовать", - сказал Виктор Шокин.

Читайте такжеГенпрокурор: правоохранители препятствовали расследованию убийств на Майдане

Он отметил, что реестр не является статичным, и будет пополняться в процессе расследования уголовных производств.

В свою очередь, заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ, начальник управления специальных расследований Сергей Горбатюк заметил, что в реестре, кроме информации о расследовании дел о преступлениях на Майдане, содержится сводка всех уголовных производств, которые расследуются в отношении преступлений против активистов Евромайдана преступной организацией, действовавшей в конце 2013 - начале 2014 годов. По словам Сергея Горбатюка, в реестре находится информация обо всех уголовных производствах, которые расследуются как ГПУ, ее территориальными подразделениями, так и другими правоохранительными органами. По его информации, предполагается, что в созданный реестр будет вноситься информация - где, когда, какие будут происходить судебные заседания, когда и почему они переносятся.

Кроме того, Сергей Горбатюк отметил, что в реестре содержится раздел "Помощь следствию" и контакты, по которым граждане могут обращаться, в том числе и на условиях анонимности.

Подытоживая, генеральный прокурор отметил, что при создании реестра была "главная цель, чтобы все эти преступления были объективно расследованы и действиям тех людей или нелюдей, которые их совершали, была дана оценка".