Совет Европы ответил на критику Авакова: время для расследования преступлений Майдана потеряно

Об этом заявил председатель Международной совещательной группы при Совете Европы Николас Братза, который представил отчет о ходе расследования массовых убийств митингующих, передает радио "Свобода".

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Он также отметил, что ему известно о критике отчета со стороны Министерства внутренних дел Украины. "Наша критика является сильной. Она привела к не менее жесткой реакции со стороны министра внутренних дел, который назвал выводы группы "странными и необоснованными ", а также высказал ряд обвинений в честности и беспристрастности Международной консультативной группы. Не думаю, что мне стоит прибегать к детальным ответам относительно этих обвинений. Отчет сам по себе является красноречивым ", - сказал Николас Братза, обратив внимание на то, что "изначально критика звучала от генпрокуратуры ", передает "ЕвроПравда".

Также он подчеркнул, что группа неоднократно обращалась в ведомство, но так и не получила "никакого удовлетворительного ответа, который развеял бы четкое впечатление отсутствия эффективного сотрудничества".

Среди положительных сдвигов в расследовании дела о массовых убийствах митингующих Николас Братза назвал создание департамента специальных расследований в Генеральной прокуратуре и активную позицию Верховной Рады этого созыва по улучшению качества следствия.

В международной совещательной группе также сообщили, что теперь будут заниматься расследованием дела о массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.

Отчет относительно хода расследования дела о гибели митингующих в Киеве в феврале 2014 года Международная совещательная группа при Совете Европы опубликовала 31 марта. Согласно выводам экспертов группы, за год расследования дела украинским правоохранительным органам не удалось достичь существенного прогресса. Кроме того, специалисты группы также отметили отсутствие надлежащего сотрудничества между силовыми органами Украины в этом деле и подрывных действиях судов.

Министерство внутренних дел Украины, в том числе и сам министр Арсен Аваков, раскритиковали этот отчет.