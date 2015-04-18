СМИ: ГПУ сняла с Клюева подозрение в причастности к убийствам на Майдане (документ)

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) на запрос Тиждень.ua. Согласно сообщению, 26 февраля 2014 Андрею Клюеву было сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 и п.п. 1, 5 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

Читайте такжеГПУ отказалась привлекать Клюева к уголовной ответственности – депутатПо пунктам ст. 115 Андрею Клюеву инкриминировалось организация массовых убийств, совершенных группой лиц по предварительному сговору, максимальная санкция по указанным пунктам предусматривает пожизненное заключение.

"В связи с тем, что в ходе досудебного расследования не получено доказательство причастности Клюева А.П. к совершению массовых убийств митингующих в центральной части города Киева в январе-феврале 2014 года, 23 мая 2014 года сообщение о подозрении Клюеву А. П. изменено, вынесено уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ст. 340 УК Украины по факту препятствования проведению собраний, митингов, которые проходили 30.11.2013 года на Майдане Независимости в Киеве ", - говорится в ответы ГПУ.

Санкция по ст. 340 предусматривает исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

По данным ГПУ, сейчас следствие по Клюеву остановлено в связи с тем, что он находится в розыске.