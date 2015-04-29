Генпрокурор: правоохранители препятствовали расследованию убийств на Майдане

Об этом сообщил генеральный прокурор Виктор Шокин. По его словам, в рамках создания реестра производств о преступлениях во время Революции достоинства были установлены факты препятствования расследованию в период 2014-го - начала 2015 года со стороны представителей правоохранительных органов (Генпрокуратуры, МВД, СБУ), в том числе умышленное уничтожение определенных доказательств.

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"Этот реестр нам помог определить, что не все руководители правоохранительных органов действовали в пределах полномочий, но и препятствовали расследованию. Были изучены и проанализированы уголовные производства, и были установлены факты препятствования должностными лицами Генпрокуратуры, МВД, СБУ... В связи с этим Генпрокуратурой внесены в Единый реестр досудебных расследований данные о служебных преступлениях должностными лицами по ч. 3 ст. 365 ("превышение власти или служебных полномочий") сотрудниками правоохранительных органов", - сказал Виктор Шокин.

При этом он не назвал конкретные фамилии, но отметил, что уголовное производство открыто по факту события.

Также Виктор Шокин сообщил, что для расследования этого уголовного производства его приказом в ГПУ создано управление по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов.

По его словам, управление будет укомплектовано в течение 2-3 дней. Оно будет состоять из трех отделов, один из которых будет расследовать преступления, совершенные работниками прокуратуры, другой – работниками СБУ, третий - милицией.

"Нам не помешает любая должность, которую занимал работник в любом правоохранительном органе, и в отношении них будет объявлено подозрение", - заверил генпрокурор, призвав также всех, кому известны факты препятствования в расследовании преступлений против активистов Майдана, факты уничтожения документов, доказательств, обращаться в Генпрокуратуру.