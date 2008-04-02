Все ветви власти и политики должны объединиться против инфляции – эксперт

"Рост цен на продукты питания в настоящее время происходит в большинстве стран мира, и Украина не может этому радикально противостоять: нашему обществу придется адаптироваться к новым ценовым условиям", - утверждает директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

Игорь Бураковский привел примеры, иллюстрирующие мировую тенденцию: в США уровень роста цен на продукты самый высокий, начиная с 1990 года. В Китае в последнее время потребление мяса на душу населения выросло на 150% по сравнению с 1980 годом, тогда как цена свинины за 2007 год увеличилась на 58%.

Эксперт считает, что при таких условиях политика противодействия инфляции приобретает новое измерение: "Во-первых, следует реалистично смотреть на инфляционную динамику, ее внутренние и внешние причины. Но при этом не прибегать к апокалиптическим оценкам. Борьба с инфляцией должна быть выведена за пределы политических дискуссий и объединить не только все ветви власти, но и политические силы".

Игорь Бураковский видит смысл в том, чтобы в среднесрочной и долгосрочной перспективе Украина воспользовалась повышенным спросом на продукты в мире, реализовав свой сельскохозяйственный потенциал и удовлетворив собственные потребности.

"Очевидно, что рост производительности сельскохозяйственного производства будет иметь в чем числе и определенный антиинфляционный эффект. Но реализация сельскохозяйственного потенциала Украины требует серьезных реформ, результаты которых смогут проявиться лишь позже, - заявляет эксперт. - С другой стороны, правительство должно реформировать систему социальной защиты населения с тем, чтобы реально помочь самым бедным слоям населения. Ведь на протяжении довольно долгого времени Украине придется столкнуться с определенными социальными и экономическими проблемами, среди которых следует назвать продолжение роста цен и тому подобное".