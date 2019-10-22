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Сенцов намерен создать правозащитную общественную организацию

07:21, 22 октября 2019
Общество
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Сенцов также создаст фонд для финансирования этой организации / Радио Свобода

Об этом он рассказал на вручении премии Ukrainian ID Awards, передают Крым. Реалии.

Организация, в частности, будет заниматься правозащитным и культурным спектрами.

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«Сейчас открылось широкое окно возможностей. Меня везде приглашают, я всем интересен. Но это не долго продлится. Полгода максимум. Потом это уже все уменьшится, закроется, и я всем надоем. Поэтому я принял решение о создании общественной организации, которая будет заниматься большим спектром общественной работы: правозащитной, культурной», – сказал он.

Кроме того, Сенцов также создаст фонд для финансирования этой организации.

К слову, 21 октября Сенцову вручили международную премию Ukrainian ID Awards – «за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы», которую ему присудили 2018 года – когда он находился в российском плену.

Премию учредили в 2018 году под эгидой Фонда гуманитарного развития Украины.

Наградой отмечают значительные вклады в развитие экономики, гуманизацию общества и приумножение культурного капитала.

Как сообщал УНИАН, украинский режиссер Олег Сенцов считает, что президент РФ Владимир Путин «не отдаст Донбасс на наших условиях». При этом Сенцов предостерег, что доверять Путину нельзя.

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Теги: #премия#Сенцов