Коллектив полиграфкомбината "Украина" просит президента не допустить уничтожения предприятия

На предприятии считают, что многочисленные заявления представителей компании IIG о готовности перевыпустить паспорта для граждан Украины непосредственно указывают на угрозу уничтожения полиграфкомбината "Украина".

Коллектив госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" обратился с открытым письмом к президенту Владимиру Зеленскому и Кабинету министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

На предприятии отметили, что сейчас в СМИ распространяется информация про возможность перевыпуска украинских паспортов частной компанией IIG (Industrial Innovation Group), которая является переименованным консорциумом "ЕДАПС".

"Напоминаем, что с 2007 года до конца 2011 года полиграфкомбинат "Украина" работал на субподряде у консорциума "ЕДАПС" за копейки… В 2015 году Министерство внутренних дел отменило договор с консорциумом "ЕДАПС" на изготовление документов строгой отчетности… Полиграфкомбинат "Украина" больше не работал на субподряде, а самостоятельно изготовлял и поставлял всю продукцию, прошедшую все тесты международной сертификации по защите данных от подделки", – сказано в письме.

Там отмечено, что стоимость продукции предприятия в 2,5 раза дешевле, чем у консорциума "ЕДАПС". А прибыль полиграфкомбината за 5 лет выросла в более чем 10 раз – с 46 млн грн до 512 млн грн в год. В результате предприятие получило возможность закупить современное оборудование и обустроило производство в соответствии с мировыми стандартами.

"Многочисленные заявления представителей IIG про готовность перевыпустить паспорта для граждан Украины и наличие оборудования, а также всех технических возможностей для этого, по нашему мнению, напрямую указывает на угрозу уничтожения полиграфкомбината "Украина". Считаем, что в условиях российской агрессии недопустимо и очень небезопасно передавать персональные данные украинских граждан частной компании… Мы создали свою репутацию в разработке уникальных индивидуальных решений, которые превосходят ожидания наших клиентов и партнеров. Ежедневно тысячи граждан Украины используют наши продукты и услуги для безопасных путешествий", – сказано в письме коллектива полиграфкомбината "Украина".

На предприятии также отметили, что паспорт гражданина Украина для выезда за границу дает право въезда без визы в 126 стран мира. При этом паспортные и другие документы, которые выпускает полиграфкомбинат, запатентованы именно на государственное предприятие, а соответственно и на государство Украина.

"Сегодня консорциум "ЕДАПС" развернул информационную кампанию, в которой ставит под сомнение защищенность и современность действующих паспортов граждан Украины. Уверены, что это делается с целью убрать государство от контроля за изготовлением документов строгой отчетности в интересах печально известного "ЕДАПС". Трудовой коллектив полиграфкомбината "Украина" обеспокоен возможностью возвращения консорциума "ЕДАПС", что будет означать свертывание производства, доходов предприятия и сокращение коллектива. Просим не допустить уничтожения предприятия и утечки персональных данных украинцев в руки компании с коррупционным прошлым", – сказано в документе.