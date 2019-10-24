Вкусный Хэллоуин: оригинальные блюда из тыквы (видео)
Главным атрибутом Дня всех святых является тыква во всех ее интерпретациях. Далее - ТОП-3 блюд из тыквы.
Крем-суп из тыквы
Варим в кастрюле тыкву, морковь, несколько картофелин, а на сковородке жарим лук. Соединяем все ингредиенты и перемалываем блендером до консистенции пюре. Добавляем к смеси сливки и варим суп до кипения. Дополняем блюдо сухариками, зеленью или орехами и наслаждаемся.
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Тыквенно-яблочная запеканка
Нарезаем тыкву и яблоки кубиками, кладем в форму для запекания. Посыпаем корицей и изюмом, накрываем фольгой. Отправляем печься на 45 минут при 200 градусах и кушаем с медом и орехами.
Тыквенные кексы
Возьмем небольшую тыкву, очистим от кожуры и нарежем кусками. Отправляем в духовку на 30 мин при температуре 180 градусов. Измельчаем тыкву в блендере, добавляем стакан сахара и муки, а также орехи и яйцо. Раскладываем в форму и выпекаем 20-25 минут при той же температуре.