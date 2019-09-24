Осенняя хандра: топ-5 правил, как подготовить свой организм к холодам (видео)

Осень - время подготовки иммунитета к уменьшению светового дня, другому питанию и встречи с вирусами.

Для большинства осень приходит вместе с простудами, хандрой и постоянной усталостью из-за холода. Однако этого можно избежать, если правильно настроить свой организм к похолоданию.

Питайтесь правильно и сбалансировано

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К своему столу смело добавьте яблоки и виноград, морковь и кабачки, тыкву и капусту. Это придаст организму заряд энергии и укрепит ваш иммунитет перед зимой.

Ведите активный образ жизни

Ходите пешком, бегайте, танцуйте - одним словом, выбирайте то, что вам по душе из физических активностей. В прохладную погоду это прекрасно поможет противостоять вирусным атакам.

Придерживайтесь режима "работа-отдых"

Работайте не более восьми часов в сутки, а также уделяйте должное время ночному сну. Компенсируйте недостаток отдыха в выходные.

Закаляйтесь

Для этого прекрасно подходят воздушные ванны, контрастный душ, хождение босиком. Смена температур стимулирует кровообращение и укрепляет защитные функции организма.

Уделяйте больше времени себе

Давно хотели начать рисовать – начинайте! Ходите в кино, театры, читайте или занимайтесь каким-либо творчеством.

Как ранее сообщал УНИАН, на этой неделе в Украине будет почти без осадков, в большинстве регионов будет сохраняться прохладная погода.