На Благовещение в Украине будет теплая, но дождливая погода

3 апреля на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается облачная погода с прояснениями, дожди, только в Крыму без осадков. Ночью и утром в южной части, центральных и западных областях - местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 3-5 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°. В Карпатах дождь с мокрым снегом; температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

4-5 апреля сохранится облачная с прояснениями погода. Временами дожди (4 апреля на юге Левобережья и в Крыму, 5 апреля в восточной половине страны кое-где), отдельные грозы. Местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°, в восточной половине до 16°. В Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом; температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла.

6 апреля на большей части территории страны, 7 апреля в западных и восточных областях пройдут дожди, кое-где грозы. Температура ночью 3-8° тепла, днем 11-16° тепла; в Карпатах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла.

В Киеве и области 3 апреля облачная погода с прояснениями, утром и днем дождь. Ветер северо-западный, 3-5 м/с. Температура в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 10-12°, по области ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

4-5 апреля облачно с прояснениями. Ночью 4 апреля умеренный, в дальнейшем небольшой дождь (днем 5 апреля местами). 5 апреля местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 8-13°.

6 апреля пройдут дожди, кое-где грозы, 7 апреля преимущественно без осадков. Температура ночью 3-8° тепла, днем 11-16°.