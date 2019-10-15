Незаконно осужденный в РФ украинец Шумков объявил голодовку

Александр Шумков был задержан более двух лет тому назад. Он приговорен к 4 годам лишения свободы в связи с членством в «Правом секторе».

Незаконно осужденный в России украинский солдат Александр Шумков объявил голодовку.

Фото письма, в котором Шумков сообщил о своем намерении, опубликовала в Facebook тетя политзаключенного Людмила Шумкова.

Читайте также87 пленников Кремля – 87 капканов: в Киеве состоялась акция "Узники Кремля" (фоторепортаж, видео)«Насчет переговоров – я так понял, что российская сторона шантажирует наших, связывая вопрос обмена с отводом войск и внесением изменений в Конституцию Украины. То есть, использует нас и наши жизни, как рычаг давления, чтобы Украина пошла на нужные им уступки», – отметил Шумков в письме.

Он подчеркнул, что нет никакой реакции на обращение уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой к ее российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой обеспечить соблюдение его прав в СИЗО. (Во время встречи со своим адвокатом Шумков сообщил об усилении физического и морально-психологического давления на него со стороны сотрудников колонии, кроме того, у него ухудшилось состояние здоровья – УНИАН).

Политзаключенный добавил, что сам несколько раз направлял обращения к Москальковой, однако ответа или какой-либо реакции на них так и не получил.

В письме Шумков также рассказывает, что администрация колонии продолжает выписывать ему акты за отказы проводить уборку во дворе, куда заключенных выводят на прогулки.

«В связи с этим всем я принял решение с завтрашнего дня (14 октября – УНИАН) начать голодовку с требованием прекратить шантаж с использованием нас, заключенных на переговорах в минском и нормандском форматах, ну и чтобы наконец-то российский омбудсмен отреагировала на мои письма и публичное заявление Денисовой. Надеюсь, что мою позицию услышат и другие наши политузники в российских тюрьмах и поддержат» – написал он.

Тетя Шумкова обратилась к Денисовой с просьбой обратить внимание на ситуацию.

Как сообщал УНИАН, 24 августа 2017 года Шумков был арестован судом в Брянской области на 15 суток за невыполнение требования представителя российской власти предоставить для осмотра личные вещи. В начале сентября дело было переквалифицировано, и он был официально задержан по подозрению в совершении другого преступления.

В «Правом секторе» сообщили, что пропавший в Херсоне военнослужащий Чернобаевской войсковой части №4067 Александр Шумков оказался похищенным спецслужбами РФ на административной границе между Херсоном и оккупированным Крымом.

Согласно фабуле дела, Шумков находился в «Правом секторе» с 28 ноября 2013 года (дата создания движения) до 23 августа 2017 года и «длительное время2 был охранником тогдашнего лидера «ПС» Яроша. Последний факт, отмечается в деле, свидетельствует о «значительной роли» Шумкова в деятельности «Правого сектора». Деятельность движения названа «направленной против интересов Российской Федерации и посягающей на ее территориальную целостность».

В декабре 2018 года Шумкова приговорили к 4 годам колонии общего режима по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»), в связи с якобы членством в запрещённом в России «Правом секторе». Шумков содержатся в исправительной колонии в Тверской области РФ.