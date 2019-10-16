Скелетор, ксеноморф и Смурф.: талантливая мама вяжет потрясающие костюмы на Хэллоуин (видео)

В этом году женщина создала костюм «Чужого» с непредсказуемой и прекрасной точностью.

Талантливая мама из США Стефани Покорни вяжет потрясающие костюмы на Хэллоуин для своих детей. Ее удивительные образы пугают своей реалистичностью. В таком виде сыновья мастерицы собирают больше всех конфет на их улице.

Специфическое хобби передалось Стефани Покорни от ее бабушки и мамы. Свой первый костюм женщина связала в 16 лет.

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"Это приносит мне такую радость, что я могу сделать то же самое для своих детей! Костюмы - это мое веселое проведение времени. Здесь я беру перерыв от работы и просто наслаждаюсь процессом", - рассказывает мастерица.

Кого вязать женщина решает просто - это может быть популярный нынешний персонаж или же герои ее детства. В этом году женщина создала костюм «Чужого» с непредсказуемой и прекрасной точностью. Скульптурный подход к вязанию делает костюмы Стефани мгновенно узнаваемыми.

На изготовление каждого костюма мастерица тратит около двух недель. С каждым годом Стефани совершенствует технику вязания, чтобы достичь желаемых результатов. Благодаря этому ей удается с точностью воссоздать образы популярных персонажей.

В арсенале Стефани – вязаный Скелетор, ксеноморф, хищник, Гарри Поттер, Смурф. и другие. Материнская любовь и творческая фантазия женщины дают потрясающий результат.