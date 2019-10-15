Когда хозяин юморист: самые смешные костюмы котов и собак на Хэллоуин (видео)

Одна из важнейших задач на Хэллоуин - подобрать оригинальный костюм.

Хэллоуин отмечают в ночь 31 октября на 1 ноября. Это традиционный праздник в англоязычных странах, но со временем он распространился по всему миру.

День всех святых начали отмечать еще несколько веков назад на землях современной Великобритании и северной Франции. В то время там жили кельтские языческие племена. Считалось, что на Хэллоуин оживает нечисть.

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Поэтому именно такая символика особенно популярна 31 октября. Взрослые и дети одевают разнообразные костюмы - от вампиров и живых мертвецов до героев популярных комиксов и фильмов.

Но еще интереснее выглядят на Хэллоуин домашние любимцы. Хозяева тщательно подбирают костюмы своим кошкам и собакам, в результате чего те выглядят очень забавно.