Когда хозяин юморист: самые смешные костюмы котов и собак на Хэллоуин (видео)
Хэллоуин отмечают в ночь 31 октября на 1 ноября. Это традиционный праздник в англоязычных странах, но со временем он распространился по всему миру.
День всех святых начали отмечать еще несколько веков назад на землях современной Великобритании и северной Франции. В то время там жили кельтские языческие племена. Считалось, что на Хэллоуин оживает нечисть.
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Поэтому именно такая символика особенно популярна 31 октября. Взрослые и дети одевают разнообразные костюмы - от вампиров и живых мертвецов до героев популярных комиксов и фильмов.
Но еще интереснее выглядят на Хэллоуин домашние любимцы. Хозяева тщательно подбирают костюмы своим кошкам и собакам, в результате чего те выглядят очень забавно.