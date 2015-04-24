Военные не будут охранять порядок на майские праздники - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

“Министерство внутренних дел не планирует привлекать военнослужащих Вооруженных сил Украины к охране общественного порядка во время майских праздников”, - сказал Аваков.

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Он также заверил народных депутатов, что на майские праздники будет обеспечен порядоки порядок в государстве.