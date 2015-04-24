Военные не будут охранять порядок на майские праздники - Аваков
13:14, 24 апреля 2015Политика
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что к охране правопорядка во время майских праздников не планируется привлечение Вооруженных сил Украины.
Аваков заверил в обеспечении порядка на майские праздники / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.
“Министерство внутренних дел не планирует привлекать военнослужащих Вооруженных сил Украины к охране общественного порядка во время майских праздников”, - сказал Аваков.
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Он также заверил народных депутатов, что на майские праздники будет обеспечен порядоки порядок в государстве.
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