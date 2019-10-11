Омоновцы ворвались с автоматами в мечеть "проверять счетчики" (фото, видео)

Оккупанты в индивидуальном порядке допросили прихожан и проводят обыски.

Российские оккупанты ворвались в мечеть во время молитвы в селе Курцы неподалеку от Симферополя.

Бронеавтомобиль и десяток российских силовиков заметили 11 октября.

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По словам очевидца, оккупанты проверяли показания счетчиков, зарегистрирована ли земля общины, говорится на странице Крымской солидарности.

В то же время подконтрольный России Муфтият Крыма сообщил о том, что "в селе отсутствует официально зарегистрированная религиозная община, а также нет назначенного управлением имама, ответственного за религиозные мероприятия и богослужения в мечети, что является нарушением законодательства".

Оккупанты в индивидуальном порядке допросили прихожан и проводят обыски.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.