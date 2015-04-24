Телеканал ТВі возобновляет вещание

16:24, 24 апреля 2015
Общество
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Телеканал ТВі возобновляет вещание с 27 апреля 2015 года. 

ТВі снова выйдет в эфир / rusbase.vc

Об этом сообщила пресс-служба телеканала на официальной странице в соцсети.

"Уважаемые телезрители. Не без удовольствия сообщаем вам, что 27 апреля в 7.00 телеканал ТВі возобновляет свое вещание", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 марта телеканал ТВі прекратил вещание. Как сообщила тогда директор канала Ольга Манько,телеканал прекратил работу "в связи со сложной экономической ситуацией в стране, а также с тем, что канал является дотационным, его деятельность приостановлена до лучших времен". Тогда канал не аннулировал лицензию, рассчитывая на возобновление вещания.

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