Телеканал ТВі прекращает вещание "до лучших времен"

С понедельника, 23 марта, телеканал ТВі прекращает вещание. Эту информацию «Телекритике» подтвердили несколько источников, которые работали на канале, а также непосредственно директор канала ТВі Ольга Манько.

Коллективу сообщили, что сегодня, 20 марта, у них последний рабочий день, канал закрывается и с понедельника уже не будет эфиров.

«В связи со сложной экономической ситуацией в стране, а также с тем, что канал является дотационным, его деятельность приостановлена до лучших времен», - сообщила Манько.

По ее словам, канал не будет аннулировать лицензию, рассчитывая на возобновление вещания.

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Отвечая на вопрос, будут ли выплачены задолженности по зарплате коллективу, руководитель ТВі ответила: «Сейчас делается все возможное, чтобы рассчитаться с долгами, в первую очередь - с коллективом».

Ранее «Телекритика» со ссылкой на свои источники сообщала, что 11 марта руководство канала ТВі предложило большинству работников написать заявления о бессрочном отпуске из-за технических проблем канала и недостатка финансирования.

По словам журналистки, которая работала в программе новостей канала, на ТВі осталось работать около 20% работников. В течение нескольких месяцев журналистам не выплачивали зарплату. «Вроде бы перессорились двое наших инвесторов: один из них - Давид Жвания, другого мы не знаем», - рассказал источник.

13 марта телеканал ТВі в официальном сообщении заявил, что в связи с экономической ситуацией в стране сокращает производство программ и штат, а новые проекты планируется подготовить на осень.